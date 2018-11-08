В брянской библиотеке впервые пройдет Романовский бал
В Брянске в областной библиотеке имени Федора Тютчева впервые пройдет Романовский бал. Он состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16.00. И будет посвящен святым Царственным страстотерпцам – Николаю II и его семье.
В программе бала – танцы времен правления последнего российского императора, эпохи модерна. Гости вспомнят историю царской семьи.
На балу будет действовать строгий дресс-код. Девушки должны надеть исторические бальные платья в стиле модерн или современные длинные вечерние платья, перчатки и удобную обувь. Молодые люди должны быть во фраке или смокинге, белой рубашке, с бабочкой и перчатками.
Для участия в вечере нужно заранее записаться.
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