В брянской библиотеке впервые пройдет Романовский бал

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-08T14:01:00+03:00

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В Брянске в областной библиотеке имени Федора Тютчева впервые пройдет Романовский бал. Он состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16.00. И будет посвящен святым Царственным страстотерпцам – Николаю II и его семье.

В программе бала – танцы времен правления последнего российского императора, эпохи модерна. Гости вспомнят историю царской семьи.

На балу будет действовать строгий дресс-код. Девушки должны надеть исторические бальные платья в стиле модерн или современные длинные вечерние платья, перчатки и удобную обувь. Молодые люди должны быть во фраке или смокинге, белой рубашке, с бабочкой и перчатками.

Для участия в вечере нужно заранее записаться.

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