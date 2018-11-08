2018-11-08T14:01:00+03:00
Общество

В брянской библиотеке впервые пройдет Романовский бал

В программе – танцы эпохи модерна
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева.Фото: Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева.
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В Брянске в областной библиотеке имени Федора Тютчева впервые пройдет Романовский бал. Он состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16.00. И будет посвящен святым Царственным страстотерпцам – Николаю II и его семье.

В программе бала – танцы времен правления последнего российского императора, эпохи модерна. Гости вспомнят историю царской семьи.

На балу будет действовать строгий дресс-код. Девушки должны надеть исторические бальные платья в стиле модерн или современные длинные вечерние платья, перчатки и удобную обувь. Молодые люди должны быть во фраке или смокинге, белой рубашке, с бабочкой и перчатками.

Для участия в вечере нужно заранее записаться.

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