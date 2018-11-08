2018-11-08T12:54:08+03:00
Общество

В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта

Пригородные поезда Клинцы-Новозыбков будут ходить по укороченному маршруту
Марина АНТОНОВА
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Железнодорожники будут ремонтировать пути.Железнодорожники будут ремонтировать пути.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области в ноябре изменится расписание двух пригородных поездов. С 12 по 30 ноября по будням железнодорожники будут ремонтировать путь на перегоне Клинцы-Туросна на Унечском направлении. Из-за этого дневные поезда №6905 и №6906 будут следовать по укороченному маршруту. Они не будут курсировать между Клинцами и Новозыбковым, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

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