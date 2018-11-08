2018-11-08T12:41:24+03:00
Происшествия

36-летнюю жительницу Суража обвиняют в убийстве возлюбленного

По версии следствия, она ударила мужа ножом
Мария Дедкова
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36-летняя жительница Суража пойдет под суд за убийство своего мужа.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля. По версии следствия, горожанка во время застолья поссорилась со своим мужем и ударила его ножом. От полученной раны 56-летний мужчина умер на месте.

- Прокурор утвердил обвинительное заключение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Уголовное дело направит в суд для рассмотрения по существу. То, что в момент преступления горожанка была пьяной, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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