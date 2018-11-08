2018-11-08T12:20:23+03:00
Общество

В брянском заповеднике пересчитали глухарей, рябчиков и тетеревов

К сожалению, этих птиц больше не стало
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".
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В Брянской области во второй половине октября пересчитали тетеревиных птиц. Учет проводили на двух охраняемых территориях федерального значения: заповеднике «Брянский лес» и заказнике «Клетнянский». Численность птиц в заповеднике остается на привычном уровне, в заказнике – ниже средних значений.

По сравнению с прошлым годом, в заповеднике глухарей стало на 60% меньше, рябчиков – на 19% больше. В заказнике «Клетнянский» глухарей стало меньше на 57%, тетеревов – на 83%. Рябчиков насчитали на 12% больше.

- С учетом значительных многолетних колебаний изменение численности всех трех видов тетеревиных в заповеднике не выходит за пределы нормы, - говорят в пресс-службе заповедника «Брянский лес». – Несмотря на то, что тетеревов стало немного больше, их количество остается в три раза ниже среднего многолетнего уровня. Это связано с тем, что зарастают пригодные для птиц места обитания – болота.

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