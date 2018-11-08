В Брянскую область не пустили молдаванина с шестью килограммами серебра

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-08T12:29:32+03:00

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Инспекторы Володарского таможенного поста в Брянске задержали молдаванина с 6,5 килограммами серебра.

Иностранец, который вез украшения, был пассажиром поезда «Кишинев –Москва». Таможенники обнаружили серебряные цепочки, браслеты и застежки за внутренней обшивкой одного из купе.

- На гражданина Молдавии завели административное дело, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. - Теперь иностранцу грозит штраф.

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