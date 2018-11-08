Под Брянском столкнулись две иномарки: пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-08T10:03:30+03:00

7 ноября весь день город был окутан туманом

Изменить размер текста: A A

На трассе под Брянском столкнулись «БМВ» и «Ауди А4». Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня в среду, 7 ноября, на 12-м километре автодороги Брянск-Новозыбков.

31-летний водитель «Ауди», ехавший со стороны Брянска в сторону Почепа, не учел дистанцию и врезался в автомобиль «БМВ», который двигался попутно впереди. Машины столкнулись.

Травмы получила 32-летняя пассажирка «Ауди», сообщают в УГИБДД по Брянской области. С ушибом головы ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение. 32-летний автомобилист за рулем «БМВ» не пострадал.

Кстати, 7 ноября, весь день Брянск был окутан густым туманом. Синоптики предупредили водителей, что такая погода может сохраниться до 10 ноября. В Госавтоинспекции попросили автомобилистов быть внимательными на дорогах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».