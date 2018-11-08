В Брянске оштрафовали торговцев нелегальными сигаретами

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-08T09:49:04+03:00

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В Брянске осудили двух торговцев нелегальными сигаретами. 32-летнюю жительницу Дятьковского района и 38-летнего жителя Брянска признали виновными по уголовному делу «Приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

- В суде установили, что с ноября прошлого года до февраля этого соучастники купили не меньше четырех тысяч пачек сигарет без акцизных марок и привезли их в Брянск, - рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры. – 500 пачек они хранили в квартире в Бежицком районе.

Остальные 3,5 тысячи пачек сигарет приобрели правоохранители во время проверочной закупки. Общая стоимость нелегальных табачных изделий была больше 180 тысяч рублей.

Женщину приговорили к штрафу 800 тысяч рублей, ее сообщник должен заплатить 700 тысяч рублей. Автомобиль виновной, на котором развозили сигареты, изъяли в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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