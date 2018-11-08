2018-11-08T09:22:43+03:00
Общество

В Брянске 9 ноября закроют переезд на улице Уральской

Объехать можно будет через проспект Московский и улицу Белобережскую
Марина АНТОНОВА
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Ограничение движения связано с ремонтом пути.Ограничение движения связано с ремонтом пути.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Фокинском районе Брянска в пятницу, 9 ноября, закроют железнодорожный переезд на улице Уральской у Дизельного завода. Это связано с ремонтом пути. Ограничение движения будет действовать с восьми часов утра до пяти часов вечера, сообщают в пресс-службе Фокинской районной администрации.

Легковые машины смогут объехать ремонт через проспект Московский и улицу Белобережскую. Если это невозможно, автомобилистов будут пропускать по одной полосе после согласования с руководителем работ на переезде.

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