В Брянске осудили жительницу Узбекистана, которую поймали с килограммом героина

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-08T08:56:57+03:00

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В Брянске осудили жительницу Узбекистана, которую поймали в январе с килограммом героина. Ее обвиняли в попытке незаконного сбыта наркотических веществ. Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима.

- В суде установили, что гражданка Узбекистана приехала в Брянск в середине января, чтобы продать наркотики, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В тот же день злоумышленницу задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Больше килограмма героина нашли в квартире, которую она сняла в Брянске.

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