2018-11-07T19:43:07+03:00
Происшествия

В Новозыбкове 14-летний парень отравился угарным газом

Подростка госпитализировали
Мария Дедкова
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Выяснилось, что в квартире была неисправна газовая колонка.Выяснилось, что в квартире была неисправна газовая колонка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новозыбкове угарным газом отравился 14-летний подросток. ЧП произошло ночью во вторник, 6 ноября, в доме на улице Садовой сообщает портал «Новозыбков.su».

Выяснилось, что в квартире была неисправна газовая колонка.

Когда подростку стало плохо, родители отвезти его в больницу. Парня госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту ЧП местная полиция проводит проверку.

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