В Клетнянском районе появится яблоневый сад площадью в тысячу гектаров

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-07T18:13:34+03:00

Соглашение о возведении сада подписали во время проведения Славянского экономического форума. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На его возведение потратят около 600 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Клетнянском районе появится большой яблоневый сад. Его площадь составит одну тысячу гектаров, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. Соглашение о возведении сада подписали во время проведения Славянского экономического форума.

На посадку деревьев и строительство складов для хранения фруктов потратят 600 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».