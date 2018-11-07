В Клетнянском районе появится яблоневый сад площадью в тысячу гектаров
На его возведение потратят около 600 миллионов рублей
Соглашение о возведении сада подписали во время проведения Славянского экономического форума.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Клетнянском районе появится большой яблоневый сад. Его площадь составит одну тысячу гектаров, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. Соглашение о возведении сада подписали во время проведения Славянского экономического форума.
На посадку деревьев и строительство складов для хранения фруктов потратят 600 миллионов рублей.
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