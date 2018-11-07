В Володарском районе открылся бассейн

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-07T17:04:36+03:00

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В торжественном открытии долгожданного бассейна приняли участие губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, глава города Брянска Александр Хлиманков, и юные спортсмены, подающие большие надежды в плавании, Ксения Лужецкая и Артем Бородин. Традиционная красная ленточка была перерезана у крыльца нового спортивного объекта.

Генеральный директор фирмы-подрядчика Владимир Драников вручил символический хрустальный ключ директору спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» Григорию Тормышеву.

В новом спортивном объекте почетные гости увидели большой тренажерный зал, оснащенный специальным современным оборудованием для тренировки пловцов. Здесь они смогут развивать определенные группы мышц, чтобы приблизиться к высоким спортивным результатам. Введены в эксплуатацию душевые, раздевалки. Возле чаши бассейна есть зрительные трибуны, работает электронное табло. Здесь есть приспособления, позволяющие заниматься плаванием людям с ограниченными возможностями.

Необходимо отметить, что строительство бассейна в Володарском районе было начато в 2010 году. Стройка приостанавливалась. После корректировки проекта в 2016 году из регионального бюджета были выделены средства на завершение работ.

- Бассейн необходим. Здесь теперь смогут заниматься наши дети, взрослые. 4 года назад мы стояли перед дилеммой - взять кредит и достраивать или посмотреть, проанализировать и потом уже за свои, бюджетные деньги, не наращивая кредитную нагрузку, завершить объект. Мы эту проблему решили. В этом году были выделены деньги, больше полумиллиарда рублей на завершение строительства спортивных сооружений. Сегодня мы уже участвуем в праздничном мероприятии, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Это очень важное событие для жителей нашего города и Володарского района. Уверен, что среди юных участников сегодняшнего мероприятия находятся будущие чемпионы страны и мира. На этой короткой воде вы сможете тренироваться и показывать высокие результаты. Благодаря вниманию губернатора у нас в городе происходят значимые события. Совсем недавно мы открывали пристройку к школе №59. Это суперсовременная школа. И такие учреждения у нас еще появятся в будущем. Это школы на территории старого аэропорта и в 4-м микрорайоне. Два новых детских сада, несколько пристроек к действующим. У нас очень большие планы! - сказал глава города Александр Хлиманков. Он пожелал начинающим спортсменам достичь высоких результатов.

На торжестве был дан старт первому заплыву в 100 метров. Участниками стали юные чемпионы, побеждавшие на городских и региональных соревнованиях.

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