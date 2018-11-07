СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-07T16:48:34+03:00

Оборудование позволит экономить на ремонте дорог и ускорить его

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В Брянской области заработала новая установка для производства щебня мелких фракций. Ее тестировали на дорожно-ремонтном предприятии в Почепском районе. Покупка оборудования позволит ремонтировать брянские дороги быстрее.

Срок службы дорог продлевает укладка защитного слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для этой технологии нужен щебень кубовидной формы фракции 5-10.

До лета этого года исходных строительный материал покупали в Белоруссии, сообщают в пресс-службе областного правительства. Уже сейчас новая дробильно-сортировочная установка позволила сэкономить на ремонте дорог 10 процентов от общей стоимости.

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