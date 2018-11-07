Брянских водителей предупредили о тумане

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-07T16:25:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянских водителей предупредили о возможном тумане с 7 по 10 ноября. Осадков не прогнозируют, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По статистике, треть самых серьезных аварий происходит в условиях плохой видимости. Автомобилист теряет способность рассчитать расстояние до другой машины. Кажется, что предметы расположены дальше, чем есть на самом деле.

Поэтому водителей просят снизить скорость. Не совершать никаких маневров на дороге: обгонов, опережений или перестроений. И избегать резкого торможения. При видимости не больше двух метров, лучше и вовсе остановиться, съехав на обочину. При этом нужно включить аварийную сигнализацию, не зависимо от времени суток. При движении во время тумана можно пользоваться звуковыми сигналами. Пешеходам не стоит идти по краю дороги без светоотражающих элементов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».