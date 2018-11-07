В Брянске осудили торговца наркотиками из Новозыбкова

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-07T16:04:47+03:00

В суде доказали, что мужчина был причастен к организации канала поставки запрещенных веществ

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В Брянске на 11 лет колонии общего режима осудили торговца наркотиками из Новозыбкова. Приговор вынесли в Бежицком районном суде. Он пока не вступил в законную силу.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Брянской области во время того, как он делал тайники с наркотиками. В суде доказали, что мужчина был причастен к организации канала поставки в регион крупных партий так называемых солей. Запрещенные вещества сбывали потребителям бесконтактным способом.

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