2018-11-07T15:33:44+03:00
Общество

Авиарейсы из в Брянска в Турцию планируют возобновить в конце мая следующего года

Самолеты будут летать раз в 10 дней
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
С 1 ноября из брянского аэропорта осталось по два рейса в неделю.С 1 ноября из брянского аэропорта осталось по два рейса в неделю.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Авиарейсы из Брянска в Турцию планируют возобновить с 23 мая следующего года. Информация об этом появилась в неофициальной группе брянского аэропорта в социальной сети. Самолет будет летать раз в десять дней. Рейсы выполнит та же авиакомпания, которая летала в турецкую Анталью в этом году.

Кстати, с 1 ноября из брянского аэропорта до Санкт-Петербурга и обратно самолеты летают по понедельникам и пятницам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24