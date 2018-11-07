Авиарейсы из в Брянска в Турцию планируют возобновить в конце мая следующего года

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-07T15:33:44+03:00

С 1 ноября из брянского аэропорта осталось по два рейса в неделю. Фото: Марина АНТОНОВА

Самолеты будут летать раз в 10 дней

Изменить размер текста: A A

Авиарейсы из Брянска в Турцию планируют возобновить с 23 мая следующего года. Информация об этом появилась в неофициальной группе брянского аэропорта в социальной сети. Самолет будет летать раз в десять дней. Рейсы выполнит та же авиакомпания, которая летала в турецкую Анталью в этом году.

Кстати, с 1 ноября из брянского аэропорта до Санкт-Петербурга и обратно самолеты летают по понедельникам и пятницам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».