Авиарейсы из в Брянска в Турцию планируют возобновить в конце мая следующего года
Самолеты будут летать раз в 10 дней
С 1 ноября из брянского аэропорта осталось по два рейса в неделю.Фото: Марина АНТОНОВА
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Авиарейсы из Брянска в Турцию планируют возобновить с 23 мая следующего года. Информация об этом появилась в неофициальной группе брянского аэропорта в социальной сети. Самолет будет летать раз в десять дней. Рейсы выполнит та же авиакомпания, которая летала в турецкую Анталью в этом году.
Кстати, с 1 ноября из брянского аэропорта до Санкт-Петербурга и обратно самолеты летают по понедельникам и пятницам.
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