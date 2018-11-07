В Брянске будут ловить водителей, которые не пропускают пешеходов

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-07T14:42:00+03:00

В городе до 23 ноября будет проходить профилактическая акция

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В Брянске с 6 по 23 ноября будут ловить водителей, которые не пропускают пешеходов. В городе пройдет профилактическая акция, сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

За десять месяцев на дорогах в Брянске погибли девять пешеходов, 139 человек получили травмы. Всего случилось 147 автоаварий с участием пешеходов.

Осенью таких аварий становится больше, так как сокращается световой день. В октябре автомобилисты сбили 27 пешеходов. Три человека погибли, 24 – получили травмы. Большинство ДТП произошли на пешеходных переходах. 14 автоаварий, в которых двое погибли, случились в темное время суток.

Кстати, брянские водители жалуются на плохо освещенные пешеходные переходы в городе.

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