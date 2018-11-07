СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-07T13:51:41+03:00

На это выделят 70 миллионов рублей из федерального бюджета

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В Брянске в 2019 году откроют детский технопарк. Наш регион выиграл конкурс министерства просвещения РФ на его создание. Из федерального бюджета на это выделят 70 миллионов рублей. Софинансирование из областной казны составит один процент. Поучаствуют в создании технопарка и брянские предприятия.

Детский технопарк площадью полторы тысяч квадратных метров появится на базе Брянского института повышения квалификации работников образования на месте бывшего училища на улице Димитрова в Володарском районе. Посещать его смогут около 800 детей, сообщает «Интерфакс». Технопарк будет работать по нескольким направлениям: - робототехника, IT -технологии, биология, экология и другим.

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