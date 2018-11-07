В Брянске управляющая компания скрыла от налоговой 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-07T13:13:31+03:00

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В Брянске управляющая компания скрыла от налоговой больше восьми миллионов рублей. На директора фирмы завели уголовное дело.

- По версии следствия, с мая прошлого по март нынешнего года организация рассчитывалась с кредиторами, минуя расчетные счета, с которых должны были снимать задолженности по налогам, - говорят в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – С помощью такой схемы руководителю организации удалось скрыть от налогов больше восьми миллионов рублей.

Правоохранители закончили расследование уголовного дела.

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