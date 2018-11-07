2018-11-07T12:42:42+03:00
Спорт

Брянские спортсменки привезли три медали с турнира по боксу во Владимире

На соревнования приехали больше 200 участников из 23 регионов
Марина АНТОНОВА
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Брянские спортсменки привезли три медали, две золотые и одну серебряную, с турнира по боксу во Владимире. Соревнования, посвященные памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей, прошли с 1 по 3 ноября. На них приехали больше 200 боксеров из 23 регионов России и Москвы. Брянскую область представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Олимп», сообщают в пресс-службе регионального управления физкультуры и спорта.

Первое место среди женщин в весовой категории до 54 килограммов заняла мастер спорта Владислава Колоскова. Самой сильной юниоркой до 69 килограммов стала кандидат в мастера спорта Елена Жиляева. И второе место среди женщин до 51-го килограмма заняла кандидат в мастера спорта Виктория Кузнецова.

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