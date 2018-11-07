На улице Крахмалева в Брянске столкнулись три автомобиля
В автоаварии пострадали двое
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:
На улице Крахмалева в Брянске произошло тройное ДТП. Здесь во вторник, 6 ноября, около одиннадцати часов утра столкнулись "Форд-Мондео", "Заз-Чанс", и "Лада-Гранта".
22-летний водитель первой легковушки, выезжая со двора, не уступил дорогу второй. Из-за столкновения "Заз-Чанс" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Грантой", говорят в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП пострадали водитель и пассажирка Заза. У 60-летней женщины - ушиб груди. 61-мужчины - перелом позвонка. Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».