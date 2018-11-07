2018-11-07T12:20:13+03:00
Общество

На улице Крахмалева в Брянске столкнулись три автомобиля

В автоаварии пострадали двое
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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На улице Крахмалева в Брянске произошло тройное ДТП. Здесь во вторник, 6 ноября, около одиннадцати часов утра столкнулись "Форд-Мондео", "Заз-Чанс", и "Лада-Гранта".

22-летний водитель первой легковушки, выезжая со двора, не уступил дорогу второй. Из-за столкновения "Заз-Чанс" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Грантой", говорят в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Заза. У 60-летней женщины - ушиб груди. 61-мужчины - перелом позвонка. Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой.

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