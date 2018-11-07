2018-11-07T11:59:10+03:00
Общество

В Брянскую области привезли 88 тысяч ампул вакцины от гриппа для детей

Прививки сделали уже 265 тысяч жителей региона
Мария Дедкова
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За прошедшую неделю простуду подхватили 5170 брянцев.За прошедшую неделю простуду подхватили 5170 брянцев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Брянскую область привезли 88 тысяч ампул вакцины от гриппа для детей. Это последняя партия препарата в этом году. Она поступила в регион в среду, 7 ноября.

Напомним, "взрослую" вакцину против гриппа - 183 тысячи ампул - привезли 29 октября.

Сейчас, по данным областного Роспотребнадзора, прививки сделали 265 тысяч человек. Это составляет 22,2 процента от населения региона.

Кстати, за прошедшую неделю, с 29 октября по 4 ноября, простуду подхватили 5170 брянцев. Эпидемический порог заболеваемости по области не превышен ни в одной возрастной группе. Такая же ситуация отмечается в Брянске.

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