В Почепе подвергаются опасности дети-инвалиды

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-07T11:39:47+03:00

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Продолжают поступать видеоролики на конкурс «Нетипичный Брянск» проводимый региональным отделением ЛДПР. Как выяснилось, жителей области волнуют не только удивительные явления и интересные события, о которых предлагалось изначально снимать ролики участникам конкурса. Целый ряд роликов посвящен социальным проблемам, существующим на местах, и это подвигло организаторов расширить рамки конкурсных условий.

Так, жительница Почепского района запечатлела в своем сюжете плачевное состояние административного здания в райцентре:

- Мы находимся в Брянской области, городе Почепе в административном здании по улице Кирова 9. В данном здании находятся такие подразделения, как: БТИ, водоканал, судебные приставы, центр реабилитации для детей-инвалидов. Каждый человек в этом здании подвергает себя опасности, - комментирует видеоролик его автор.

Организаторы конкурса сообщают, что отныне тематика поступающих на него роликов не ограничена ничем, кроме рамок действующего законодательства: не принимаются съемки экстремального и экстремистского характера. А в остальном авторам дана полная свобода: постановочные ролики, сюжета на злободневные проблемы, съемки с мест отдыха, номера студенческой самодеятельности, спортивные и концертные выступления – словом, всё, чем наполнена окружающая нас жизнь.

Напомним, конкурс «Нетипичный Брянск» проводится региональным отделением ЛДПР с 22 октября по 22 декабря. Подробнее с положением о конкурсе и его условиями можно познакомиться на сайте Брянского отделения ЛДПР и в группе ВКонтакте.