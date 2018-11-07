2018-11-07T11:32:46+03:00
Общество

Качельками здесь не обойтись

Брянск взбудоражило видео, на котором двое жителей дома 119 по улице Дятьковской спилили детские качели
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Фото: Брянское региональное отделение ЛДПР.Фото: Брянское региональное отделение ЛДПР.
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Началось активное осуждение поступка и даже обещание угомонить комментаторов путем установки на том же месте нового детского объекта.

В роли благодетеля выступил хозяин «Мелькрукка», который почерпнул информацию из СМИ и решил творить “благие” дела.

Сергей Антошин, избиравшийся на округе, в который входит ул. Дятьковская, работает с населением не первый год. Именно поэтому он выехал на место случившегося и встретился с жильцами ставшего уже знаменитым дома. В любой ситуации Сергей Антошин изучает проблему до мелочей, выслушивает все стороны, вникает в жалобы всех избирателей своего округа.

- Во вторник я встретился с Константином Зайцевым. Это тот человек, который устанавливал теперь уже спиленные качели. Пообщался со старшей по дому Ларисой Главлинской, директором управляющей компании Людмилой Москаленко и Галиной Галашниковой, автором той самой видеозаписи, которая набрала популярность. Мне важно было узнать детали конфликта, чтобы устранить его полностью, – рассказывает Сергей Сергеевич.

- Мы готовы решить вашу проблему комплексно и благоустроить территорию полностью. Но считаю, что качельками здесь не обойтись. Установив их на прежнее место, мы не разрешим конфликт, он вспыхнет с новой силой, потому что это опять будет в палисаднике, аккурат под окнами и балконами жильцов, – предположил представитель партии. Сергей Сергеевич пояснил, что двор может войти в программу благоустройства придомовых территорий. После такой внятной разъяснительной работы, которую провел депутат, жители дома по Дятьковской улице пообещали собрать необходимый пакет документов. В перспективе у этого участка – вхождение в программу, качественный и полноценный ремонт двора, установка в оптимальном месте и качелей, и турников, и лавочек.

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