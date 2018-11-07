На трассе в Новозыбковском районе опрокинулась легковушка: водитель в реанимации
В Новозыбковском районе на трассе опрокинулась иномарка. Все случилось во вторник, 6 ноября, около 17.30 на автодороге «Брянск-Манюки».
По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем "Тойоты-Королла", обгоняя ехавшие впереди автомобиль, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП серьезные травмы получил автомобилист. Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у него сотрясение мозга, травму и рану головы, а также перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение новозыбковской районной больницы.
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