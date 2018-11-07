На трассе в Новозыбковском районе опрокинулась легковушка: водитель в реанимации

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-07T11:24:28+03:00

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у автомобилиста сотрясение мозга, травму и рану головы, а также перелом бедра. Фото: Иван МАКЕЕВ

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

В Новозыбковском районе на трассе опрокинулась иномарка. Все случилось во вторник, 6 ноября, около 17.30 на автодороге «Брянск-Манюки».

По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем "Тойоты-Королла", обгоняя ехавшие впереди автомобиль, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП серьезные травмы получил автомобилист. Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у него сотрясение мозга, травму и рану головы, а также перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение новозыбковской районной больницы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».