2018-11-07T11:24:28+03:00
Происшествия

На трассе в Новозыбковском районе опрокинулась легковушка: водитель в реанимации

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением
Мария Дедкова
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Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у автомобилиста сотрясение мозга, травму и рану головы, а также перелом бедра.Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у автомобилиста сотрясение мозга, травму и рану головы, а также перелом бедра.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Новозыбковском районе на трассе опрокинулась иномарка. Все случилось во вторник, 6 ноября, около 17.30 на автодороге «Брянск-Манюки».

По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем "Тойоты-Королла", обгоняя ехавшие впереди автомобиль, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП серьезные травмы получил автомобилист. Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у него сотрясение мозга, травму и рану головы, а также перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение новозыбковской районной больницы.

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