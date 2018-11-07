В Брянске ярмарки выходного дня продлили до 18 ноября

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-07T11:14:10+03:00

Торговые точки будут работать на тех же местах

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Ярмарки выходного дня будут работать в Брянске до 18 ноября. Торговля должна была завершится 3 ноября, но по просьбе местных жителей ее продлили.

Площадки, на которых продают сезонные овощи и фрукты, будут находиться в прежних местах и работать по привычному графику.

Напомним, в этом году места на ярмарках предоставлялись всем желающим: сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам и самим брянцам. Каждую неделю свою продукцию привозили больше 500 человек.

Как отмечают в пресс-службе правительства Брянской области, ярмарки выходного дня позволили снизить цены на овощи для жителей региона.

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