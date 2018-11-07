Прокуратура: Брянские памятники природы захламлены мусором

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-07T09:49:12+03:00

В Нижнем и Верхнем Судках свалки бытовых и строительных отходов. Фото: Елена РАКОВА

Нарушения нашли в Жуковском, Злынковском районах и в Брянске

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Природоохранная прокуратура нашла нарушения на территории памятников природы в Брянской области. В заказнике «Злынковский» сточные воды сбрасывают без очистки. На берегах озера Бездонного в Жуковском районе свалки бытовых отходов. В водоохраной зоне жуковского озера вкопаны отработанные шины. На берегу находится плавательная станция, и установлены металлические пирсы.

Возле Святого озера в Жуковском районе незаконно срубили девять сосен, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

«Озеро Святое», «Озеро Бездонное» и «Бечино» являются памятниками природы регионального значения, но там нет информирующих об этом стендов.

Нижний и Верхний Судки в Брянске захламлены бытовыми и строительными отходами.

Природоохранная прокуратура внесла представление директору департамента природных ресурсов и экологии Брянской области. И потребовала от него устранить эти нарушения и наказать виновных. Представление сейчас рассматривают в департаменте.

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