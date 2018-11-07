По факту ДТП в Брянске, в котором погибла 22-летняя девушка, завели уголовное дело
По факту дорожно-транспортного происшествия в Совестком районе Брянска, в котором погибла 22-летняя девушка, завели уголовное дело. Водителю, севшему пьяным за руль, грозит до семи лет колонии.
Напомним, автоавария случилась около трех часов ночи в понедельник, 5 ноября, на улице Бежицкой. Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в столб. Пассажирка, которая ехала на переднем сидении, погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Экспертиза установила, что 24-летний автомобилист был пьян, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Полицейские продолжают расследование уголовного дела.
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