2018-11-06T18:34:18+03:00
Общество

Дорожники отремонтировали подъезд к Брянску

Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Упрдор Москва – БобруйскФото: пресс-служба Упрдор Москва – Бобруйск
Изменить размер текста:

Дорожники завершили работы на подъезде к Брянску от трассы М-3 «Украина». Здесь отремонтировали участок протяженностью девять километров.

- Специалисты укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе и переходно-скоростные полосы, переоборудовали автобусные остановки, - говорят в пресс-службе Упрдор МоскваБобруйск. - На обновленном участке заменили барьерное ограждение и дорожные знаки. Кроме того, дорожники привели облагородили площадки у стелы «Брянск – город партизанской славы» и у памятника воинам-водителям.

К слову, ремонт закончили капитальный ремонт путепровода на 115-м километре трассы. Движение по обновленной дороге полностью открыто.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области 11 ноября пройдет "Географический диктант"
В Клинцах по подозрению в убийстве мужа задержали 38-летнюю горожанку
С начала года в автоавариях на дорогах Брянска пострадали 35 детей
Жителю Климовского района дали девять лет колонии за жестокое убийство приятеля
Через Брянск не пустили 500 килограммов мяса и колбасы из Молдавии
В Володарском районе Брянска открыли новый бассейн
Брянец пожаловался, что его избили полицейские в кафе
В жирятинском магазине нашли подозрительное мясо
В Брянской городской больнице №1 появится микробиологическая лаборатория
Подробности ДТП на улице Бежицкой в Брянске: погибла 22-летняя девушка
Иностранка сменила фамилию, чтобы пересечь границу в Брянской области
Актер Василий Лановой побывал в Стародубе
При столкновении двух иномарок в Брянске погибли парень и девушка
Брянцы смогут пожаловаться на работу такси
Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске 6 ноября
В Мглине рухнула аварийная опора линий электропередач
Брянск и Владивосток могут стать городами-побратимами
В Брянске ночью на улице Бежицкой разбилась легковушка
Брянская фирма незаконно удерживала деньги с работников за недостачу
Брянец пойдет под суд за разбойное нападение на свою бабушку
Во время пожара в Дятьковском районе погиб 49-летний мужчина
В Брянске трагически погиб руководитель горнолыжного комплекса Владимир Лапонов
В Брянске на улице Дзержинского водитель иномарки сбил пенсионерку и уехал
В брасовском поселке Локоть отремонтировали дворы
В Почепе ВАЗ врезался в дерево: пострадали трое
В Брянске на улице Островского сгорел дом
В Брянске отпраздновали День народного единства
В Брянске нашли пропавшего Александра Демина