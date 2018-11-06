Дорожники отремонтировали подъезд к Брянску

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-06T18:34:18+03:00

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Дорожники завершили работы на подъезде к Брянску от трассы М-3 «Украина». Здесь отремонтировали участок протяженностью девять километров.

- Специалисты укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе и переходно-скоростные полосы, переоборудовали автобусные остановки, - говорят в пресс-службе Упрдор Москва – Бобруйск. - На обновленном участке заменили барьерное ограждение и дорожные знаки. Кроме того, дорожники привели облагородили площадки у стелы «Брянск – город партизанской славы» и у памятника воинам-водителям.

К слову, ремонт закончили капитальный ремонт путепровода на 115-м километре трассы. Движение по обновленной дороге полностью открыто.

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