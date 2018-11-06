2018-11-06T17:44:02+03:00
Происшествия

В Клинцах по подозрению в убийстве мужа задержали 38-летнюю горожанку

По версии следствия, она ударила любимого ножом
Мария Дедкова
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В одной из квартир на улице Орджоникидзе в Клинцах нашли тело 37-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержали его 38-летнюю жену.

По версии следствия, супруги выпивали вместе и поссорились. Жена, как рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области, схватилась за нож и ударила своего избранника. От полученной раны мужчина умер на месте.

До суда подозреваемая пробудет под стражей. То, что во время преступления она была пьяной, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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