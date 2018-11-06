С начала года в автоавариях на дорогах Брянска пострадали 35 детей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-06T17:46:41+03:00

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За девять месяцев этого года на дорогах Брянска произошло 36 ДТП с детьми. 35 из них получили различные травмы, один ребнок погиб. Такую статистику привели на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городской администрации.

По статистике, самым аварийным месяцем стал июнь. Тогда произошло девять автоаварий, в которых пострадали дети, говорят в пресс-службе брянской мэрии.

Полицейские продолжают проводить профилактические акции. Вблизи школ дежурят «родительские патрули», сотрудники ГИБДД читают лекции и раздают фликеры.

Правоохранители сказали, что и дальше планируют проводить похожие акции.

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