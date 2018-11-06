Жителю Климовского района дали девять лет колонии за жестокой убийство приятеля

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-06T17:01:01+03:00

По версии следствия, 26-летний мужчина бил приятеля по голове поленом, руками и ногами, а затем ударил ножом. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор пока не вступил в законную силу

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26-летнего жителя Климовского района осудили за жестокое убийство приятеля.

Трагедия произошла 8 марта 2018 в селе Каменка.

- Во время застолья мужчина поссорился с 56-летним хозяином дома, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из ревности селянин ударил приятеля поленом по голове, от которого тот потерял сознание и упал на пол. Злоумышленник продолжил избивать потерпевшего руками и ногами, а затем несколько раз ножами ударил его в грудь. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте.

Климовский районный суд признал селянина виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

Кроме того, с осужденного взыскали моральный вред - 700 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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