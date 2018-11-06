Через Брянск не пустили 500 килограммов мяса и колбасы из Молдавии
Грузы везли пассажиры поездов
Фото: пресс-служба Брянской таможни.
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На минувших выходных через Брянск не пустили больше 500 килограммов мяса и колбасы, которые везли пассажиры молдавских поездов. Девять человек не смогли объяснить, откуда у них товар. Не было у иностранцев и ветеринарных документов на грузы.
- Товар принадлежал четырем гражданам Украины и пяти гражданам Молдавии, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – Владельцы везли мясо, чтобы продать его в Москве.
На иностранцев завели административные дела. Незаконные партии мясной продукции вернули на территорию соседнего государства.
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