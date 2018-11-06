В Володарском районе Брянска открыли новый бассейн
В Володарском районе Брянска во вторник, 6 ноября, открыли новый бассейн. Строительство его начали еще в 2010 году. Потом стройку заморозили из-за нехватки денег. В 2016 проект переработали, и бассейн достроили.
Сначала сообщали, что бассейн будет готов ко Дню города. Потом открытие перенесли на начало октября. В итоге торжественная церемония прошла в спортивном сооружении 6 ноября. Почетные гости перерезали красную ленточку. Директору оздоровительного комплекса вручили символический ключ от бассейна.
В новом комплексе есть тренажерный зал, сухой бассейн, раздевалки и столовая. В нем установлено современное оборудование. Бассейн приспособлен для инвалидов, сообщают в пресс-службе областного правительства.
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В день открытия в бассейне прошел первый заплыв. Всем участникам вручили памятные сувениры, а победителю – Алексею Артамонову – кубок.
Но простым горожанам пока в бассейн не попасть. Когда он откроется для посетителей, в оздоровительном комплексе точно сказать не смогли.
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