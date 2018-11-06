Брянец пожаловался, что его избили полицейские в кафе

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-06T13:19:51+03:00

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Житель Брянска пожаловался, что его избили полицейские в кафе. Он написал заявление в дежурную часть. Разбираться в инциденте, который произршел в субботу, 3 ноября, в кафе на улице Металлистов в Бежицком районе, будут следователи.

Около 23.40 к заведению прибыл патрульный экипаж ДПС. Там подрались трое посетителей. И кто-то вызвал полицию.

- Двое участников конфликта оказались после драки в больнице, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Третьего посетителя доставили в отдел внутренних дел после того, как он получил медицинскую помощь.

Травмы также получил 32-летний инспектор дорожно-патрульной службы, который разнимал дерущихся.

На следующий день один из посетителей кафе, который получил травмы, написал заявление в полицию. Он утверждает, что его избили полицейские. В региональном УМВД проводят собственную служебную проверку. Следователи будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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