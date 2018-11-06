В жирятинском магазине нашли подозрительное мясо
Продукция была без этикеток
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В одном из магазинов села Жирятино торговали мясом без упаковки. Нарушения нашли во время выездной проверки районной прокуратуры и специалистов Роспотребнадзора.
У мясо не оказалось ярлыков-вкладышей, на которых была бы информация для покупателя, в том числе и о сроках годности.
Правоохранители потребовали от председателя Совета Жирятинского РАЙПО устранить нарушения. На продавца магазина составили административный протокол, сообщает пресс-служба прокуратуры по Брянской области.
Мясо убрали с витрин. Продавщицу оштрафовали на тысячу рублей.