В жирятинском магазине нашли подозрительное мясо

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-06T12:00:08+03:00

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В одном из магазинов села Жирятино торговали мясом без упаковки. Нарушения нашли во время выездной проверки районной прокуратуры и специалистов Роспотребнадзора.

У мясо не оказалось ярлыков-вкладышей, на которых была бы информация для покупателя, в том числе и о сроках годности.

Правоохранители потребовали от председателя Совета Жирятинского РАЙПО устранить нарушения. На продавца магазина составили административный протокол, сообщает пресс-служба прокуратуры по Брянской области.

Мясо убрали с витрин. Продавщицу оштрафовали на тысячу рублей.