2018-11-06T11:33:23+03:00
Общество

В Брянской городской больнице №1 появится микробиологическая лаборатория

Под нее оборудуют патологоанатомический корпус
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянской городской больнице №1 появится микробиологическая лаборатория. Она будет располагаться в здании патологоанатомического корпуса.

Работы начали в июле. Завершить строительство планируют до конца года.

На обустройства лаборатории из областного бюджета выделили 23,6 миллиона рублей, из них 11,7 миллиона рублей пойдет на покупку необходимого оборудования.

- Открытие микробиологической лаборатории позволит проводить бактериальные исследования у пациентов перинатального центра, городской больницы № 1, а также лечебных учреждений Бежицкого района Брянска, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Это поможет в диагностике заболеваний и своевременного назначения лечения.

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