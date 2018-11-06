В Брянской городской больнице №1 появится микробиологическая лаборатория
В Брянской городской больнице №1 появится микробиологическая лаборатория. Она будет располагаться в здании патологоанатомического корпуса.
Работы начали в июле. Завершить строительство планируют до конца года.
На обустройства лаборатории из областного бюджета выделили 23,6 миллиона рублей, из них 11,7 миллиона рублей пойдет на покупку необходимого оборудования.
- Открытие микробиологической лаборатории позволит проводить бактериальные исследования у пациентов перинатального центра, городской больницы № 1, а также лечебных учреждений Бежицкого района Брянска, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Это поможет в диагностике заболеваний и своевременного назначения лечения.
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