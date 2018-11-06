2018-11-06T11:05:04+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на улице Бежицкой в Брянске: погибла 22-летняя девушка

«Лада Приора» врезалась в столб
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Бежицкой в Советском районе Брянска. В автоаварии погибла 22-летняя девушка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

ДТП случилось в начале четвертого ночи в понедельник, 5 ноября. 24-летний водитель автомобиля «Лада Приоры», ехавший со стороны улицы Степной в сторону улицы Объездной, не справился с управлением. Машина врезалась в столб.

Пассажирка легковушки скончалась на месте аварии еще до того, как приехала скорая помощь. Водитель был пьяный. Это установила экспертиза.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Всего за прошедшие сутки на брянских дорогах случилось шетсь автоаварий, в которых три человека погибли и десять получили травмы.

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