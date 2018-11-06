Иностранка сменила фамилию, чтобы пересечь границу в Брянской области
56-летнюю иностранку приговорили к полугоду колонии-поселения за незаконное пересечение границы в Брянской области. Приговор, который вынес Суземский районный суд, пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что женщина нарушила миграционное законодательство, поэтому ей запретили въезжать в Россию до 2019 года, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – 26 января 2017-го ей об этом сказали в пункте пропуска на российской границе.
Иностранка вернулась домой. Там сменила фамилию и дважды, 16 декабря 2017-го и 19 марта 2018 года, выезжала в Россию на поезде. 4 августа при очередной попытке незаконно пересечь границу ее задержали.
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