Иностранка сменила фамилию, чтобы пересечь границу в Брянской области

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-06T09:40:15+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

56-летнюю иностранку приговорили к полугоду колонии-поселения за незаконное пересечение границы в Брянской области. Приговор, который вынес Суземский районный суд, пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что женщина нарушила миграционное законодательство, поэтому ей запретили въезжать в Россию до 2019 года, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – 26 января 2017-го ей об этом сказали в пункте пропуска на российской границе.

Иностранка вернулась домой. Там сменила фамилию и дважды, 16 декабря 2017-го и 19 марта 2018 года, выезжала в Россию на поезде. 4 августа при очередной попытке незаконно пересечь границу ее задержали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».