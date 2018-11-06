2018-11-06T09:31:42+03:00
Общество

Актер Василий Лановой побывал в Стародубе

5 ноября в городе прошла патриотическая акция
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Актер Василий Лановой в понедельник, 5 ноября, побывал в Стародубе. В городе прошла патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Василий Лановой рассказал о себе, о сыгранных на сцене театра и в кино ролях. Зрители услышали стихи, песни и отрывки произведений в исполнении актера. Выступление Ланового длилось около двух часов. Он рассказал об истории «Бессмертного полка». Исполнил вместе с брянскими юнармейцами песню «От героев былых времен…» из кинофильма «Офицеры», где сыграл главную роль.

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