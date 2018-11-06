2018-11-06T08:50:59+03:00
Происшествия

При столкновении двух иномарок в Брянске погибли парень и девушка

Еще четверо получили травмы
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Рустам Рыбаков.Фото: vk.com, Рустам Рыбаков.
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При столкновении двух иномарок в Фокинском районе Брянска погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, около одиннадцати часов вечера возле дома №48 на улице Менжинского. Столкнулись «Митцубиси Каризма» и «Митцубиси Лансер». После вторая легковушка врезалась в дерево.

На месте ДТП погибли 23-летний парень и 24-летняя девушка, которые ехали в «Лансере», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. 22-летний водитель иномарки, его 23-летний и 24-летняя пассажирки, а также 29-летний водитель «Митцубиси Каризма» получили различные травмы.

Были ли пьяны водители, определит экспертиза. Полицейские проводит проверку по факту автоаварии.

Фото: vk.com, Рустам Рыбаков.

Фото: vk.com, Рустам Рыбаков.

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