2018-11-05T19:54:40+03:00
Общество

Брянцы смогут пожаловаться на работу такси

«Горячую линию» открывает Роспотребнадзор
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Специалисты будут отвечать на вопросы с 10.00 до 16.00.Специалисты будут отвечать на вопросы с 10.00 до 16.00.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Жители Брянской области смогут пожаловаться на работу такси, а также узнать о законодательстве, которое должны соблюдать перевозчики. «Горячую линию» открывает региональное управление Роспотребназора. Она будет работать с 6 по 20 ноября. Специалисты смогут ответить на вопросы с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Телефон «горячей линии»: 66-06-96.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске 6 ноября
В Мглине рухнула аварийная опора линий электропередач
Брянск и Владивосток могут стать городами-побратимами
В Брянске ночью на улице Бежицкой разбилась легковушка
Брянская фирма незаконно удерживала деньги с работников за недостачу
Брянец пойдет под суд за разбойное нападение на свою бабушку
Во время пожара в Дятьковском районе погиб 49-летний мужчина
В Брянске трагически погиб руководитель горнолыжного комплекса Владимир Лапонов
В Брянске на улице Дзержинского водитель иномарки сбил пенсионерку и уехал
В брасовском поселке Локоть отремонтировали дворы
В Почепе ВАЗ врезался в дерево: пострадали трое
В Брянске на улице Островского сгорел дом
В Брянске отпраздновали День народного единства
В Брянске нашли пропавшего Александра Демина