Брянцы смогут пожаловаться на работу такси
«Горячую линию» открывает Роспотребнадзор
Специалисты будут отвечать на вопросы с 10.00 до 16.00.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Брянской области смогут пожаловаться на работу такси, а также узнать о законодательстве, которое должны соблюдать перевозчики. «Горячую линию» открывает региональное управление Роспотребназора. Она будет работать с 6 по 20 ноября. Специалисты смогут ответить на вопросы с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Телефон «горячей линии»: 66-06-96.
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