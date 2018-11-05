Брянцы смогут пожаловаться на работу такси

СЕГОДНЯ 19:54 2018-11-05T19:54:40+03:00

Специалисты будут отвечать на вопросы с 10.00 до 16.00. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Жители Брянской области смогут пожаловаться на работу такси, а также узнать о законодательстве, которое должны соблюдать перевозчики. «Горячую линию» открывает региональное управление Роспотребназора. Она будет работать с 6 по 20 ноября. Специалисты смогут ответить на вопросы с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Телефон «горячей линии»: 66-06-96.

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