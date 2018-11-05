Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске 6 ноября

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-05T19:45:34+03:00

Несчастный случай с директором "Лапландии" произошел на субботнике в парке

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Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске в 11.00 во вторник, 6 ноября, в парке "Лапландия" на Кургане Бессмертия. Как удалось узнать "Комсомольской правде" в Брянске", несчастный случай с директором горнолыжного комплекса произошел на субботнике в парке.

Напомним, Владимир Лапонов умер в больнице в воскресенье, 4 ноября.

Жители города оставляют скорбные комментарии в социальных сетях. Вспоминают Владимира Лапонова как трудолюбивого, доброго и искреннего человека. На заброшенной территории у лыжного трамплина он создал горнолыжный комплекс. Начал обустраивать бывший автогородок в парке. Брянцы пишут, что его уход - большая потеря для города.

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