2018-11-05T19:45:34+03:00
Общество

Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске 6 ноября

Несчастный случай с директором "Лапландии" произошел на субботнике в парке
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянский молодежный центр.Фото: Брянский молодежный центр.
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Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске в 11.00 во вторник, 6 ноября, в парке "Лапландия" на Кургане Бессмертия. Как удалось узнать "Комсомольской правде" в Брянске", несчастный случай с директором горнолыжного комплекса произошел на субботнике в парке.

Напомним, Владимир Лапонов умер в больнице в воскресенье, 4 ноября.

Жители города оставляют скорбные комментарии в социальных сетях. Вспоминают Владимира Лапонова как трудолюбивого, доброго и искреннего человека. На заброшенной территории у лыжного трамплина он создал горнолыжный комплекс. Начал обустраивать бывший автогородок в парке. Брянцы пишут, что его уход - большая потеря для города.

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