В Мглине рухнула аварийная опора линий электропередач

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-05T13:48:35+03:00

Столб во время не ремонтировали

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В брянском городе Мглин рухнула деревянная опора линий электропередач. Столб находился в аварийном состоянии. Это выяснила прокуратура во время проверки.

Электроопора обрушилась недалеко от дома №28 на улице Красноармейской. Обслуживающая организация не следила за сооружением, во время не ремонтировала его. Это нарушает права граждан, проживающий в этом районе, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Кроме того, выяснилось, что вблизи некоторых опор не были установлены знаки безопасности, не обозначена ширина охранных зон.

Начальнику унечского подразделения обслуживающей организации внесли представление. Сейчас его рассматривают.

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