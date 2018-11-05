СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-05T11:37:14+03:00

Об этом рассказал Александр Хлиманков на своей странице в соцсети

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Брянск и Владивосток могут стать городами-побратимами. Предложение о сотрудничестве поступило от дальневосточного города. Об этом рассказал глава Брянска Александр Хлиманков на своей странице в соцсети.

У Брянска на данный момент 20 соглашений о сотрудничестве с городами по всему миру. На недавней сессии горсовет одобрил подписание документа с Калугой. Еще раньше побратимом Брянска стал молдавский город Сороки.

В Брянске живут представители почти 100 национальностей. В городе есть армянская, азербайджанская, белорусская, украинская, польская, еврейская, узбекская и цыганская диаспоры. Власти Брянска стараются сотрудничать со всеми, пишет глава города. С городами-побратимами проводят общие научные конференции, спортивные соревнования, культурные или экономические события.

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