2018-11-05T11:37:14+03:00
Общество

Брянск и Владивосток могут стать городами-побратимами

Об этом рассказал Александр Хлиманков на своей странице в соцсети
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Предложение о сотрудничестве поступило от дальневосточного города.Предложение о сотрудничестве поступило от дальневосточного города.Фото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Брянск и Владивосток могут стать городами-побратимами. Предложение о сотрудничестве поступило от дальневосточного города. Об этом рассказал глава Брянска Александр Хлиманков на своей странице в соцсети.

У Брянска на данный момент 20 соглашений о сотрудничестве с городами по всему миру. На недавней сессии горсовет одобрил подписание документа с Калугой. Еще раньше побратимом Брянска стал молдавский город Сороки.

В Брянске живут представители почти 100 национальностей. В городе есть армянская, азербайджанская, белорусская, украинская, польская, еврейская, узбекская и цыганская диаспоры. Власти Брянска стараются сотрудничать со всеми, пишет глава города. С городами-побратимами проводят общие научные конференции, спортивные соревнования, культурные или экономические события.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24