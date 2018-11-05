В Брянске ночью на улице Бежицкой разбилась легковушка
В автоаварии пострадал человек
Фото: vk.com, Михаил Лобанов.
Изменить размер текста:
В Советском районе в Брянске ночью разбился легковой автомобиль. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Бежицкой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.18 в понедельник, 5 ноября. На место выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
В автоаварии пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Спасателям пришлось вырезать раненного из искореженной машины.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».