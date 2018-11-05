В Брянске ночью на улице Бежицкой разбилась легковушка

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-05T11:45:43+03:00

В автоаварии пострадал человек

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В Советском районе в Брянске ночью разбился легковой автомобиль. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Бежицкой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.18 в понедельник, 5 ноября. На место выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

В автоаварии пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Спасателям пришлось вырезать раненного из искореженной машины.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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