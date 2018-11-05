Брянская фирма незаконно удерживала деньги с работников за недостачу

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-05T10:58:36+03:00

В организации не провели служебную проверку, чтобы выяснить, почему пропали деньги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Брянская фирма, зарегистрированная в Выгоничском районе, незаконно удерживала с работников деньги за недостачу. Один из сотрудников обратился за помощью к правоохранителям. Проверку провела прокуратура.

- Выяснилось, что в декабре прошлого года в магазине провели инвентаризацию, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В итоге выявили крупную недостачу в кассе магазина. Деньги решили взыскать с работников торгового зала. Каждый месяц с зарплаты удерживали часть средств.

Но фирма делала это незаконно, посчитали правоохранители. Во-первых, работодатель не доказал, что деньги пропали именно из-за сотрудника. Для этого нужно было провести служебную проверку. К тому же деньги взыскивали не через суд.

Прокурор внес представление директору фирмы. Но тот не отреагировал. После этого руководителя оштрафовали на две тысячи рублей за то, что не соблюдал требование прокурора. А с фирмы через суд взыскали 50 тысяч рублей, которые незаконно удерживали с работника, который обратился в прокуратуру. Деньги ему вернут.

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