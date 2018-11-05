Брянец пойдет под суд за разбойное нападение на свою бабушку

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-05T10:36:50+03:00

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28-летнего жителя комаричской деревни Ольгино обвиняют в разбойном нападении на собственную бабушку. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

- По версии следствия, 7 августа молодой человек пришел в дом к 79-летней пенсионерке и стал требовать от нее две тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Пожилая женщина отказала внуку. Тогда он толкнул ее на диван и стал душить руками. Злоумышленник несколько раз ударил старушку кулаком по лицу. А после закрыл подушкой лицо и продолжал требовать деньги.

Бабушка денег внуку так и не дала. Поэтому он ушел ни с чем.

За разбой брянцу грозит до восьми лет колонии.

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