Во время пожара в Дятьковском районе погиб 49-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-05T10:26:21+03:00

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Поздним вечером в поселке Старь, что в Дятьковском районе, загорелся частный дом. Сообщение о пожаре в 1-ом Пионерском переулке поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.30 в воскресенье, 4 ноября. На место выехали две автоцистерны.

К тому моменту, как спасатели прибыли, жилой дом размером шесть на восемь метров полностью пылал. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. С огнем удалось справиться меньше чем за полчаса. Во время пожара пострадал человек.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» в огне погиб 49-летний хозяин дома.

Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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