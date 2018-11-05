В Брянске трагически погиб руководитель горнолыжного комплекса Владимир Лапонов

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-05T12:16:26+03:00

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В Брянске трагически погиб руководитель горнолыжного комплекса «Лапландия» в парке имени 1000-летия Брянска Владимир Лапонов. Его не стало 4 ноября, сообщают в группе Брянского молодежного центра в соцсети. Владимир Александрович умер в больнице после несчастного случая, который произошел во время работ на комплексе.

Владимир Лапонов был создателем горнолыжного комплекса на Кургане Бессмертия. Он превратил заброшенную площадку у трамплина в благоустроенное место отдыха для любителей спорта. Несколько лет назад он занялся ремонтом территории бывшего автогородка. Зимой здесь работал каток. Летом спортивный комплекс становился площадкой для проведения музыкальных фестивалей, на которых выступали брянские молодые исполнители. Владимир Лапонов был президентом Федерации спортивной акробатики и прыжков на батуте Брянской области.

С Владимиром Лапоновым простятся 6 ноября в 11.00 в парке "Лапландия", сообщает Sport-32.ru.

"Комсомольская правда" в Брянске" приносит соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

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